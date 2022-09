Chansons und viel mehr

Brühl. Unter dem vielversprechenden Titel „Plaisir d´Amour – aber nicht nur“ steht in der Brühler Festhalle ein französischer Abend bevor. Gestalten werden den Abend die „Grande Dame der Liedermacherszene“, wie es in einer Mitteilung der Gemeinde über Sängerin Joana heißt, sowie Susanne Back, Sängerin und Schauspielerin der Musikkabarett-Gruppe „Schöne Mannheims“. Am Flügel begleitet sie Peter Grabinger.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Laut Ankündigung erklingen „große Chansons, kleine Geschichten und viele wunderbare Melodien im poetischen Spannungsbogen von Fantasie, Emotion, Erotik, Melancholie, Revolte, Tristesse, Heiterkeit und Hoffnung“. Es soll ein Abend zum Mitfühlen, Mitdenken, Miterinnern und Mitfreuen werden. Klassiker seien zu hören im geografisch weiten Feld zwischen Göttingen, Paris und Amsterdam, von Novemberballade bis zur kommenden Kirschenzeit, von Brel, Brassens, Barbara, Piaf bis hin zur jüngeren Chansongeneration von Kaas, Goldman, Sanson, und – ganz aktuell – Zaz.

Dass in dieser Palette auch schlicht ein Volkslied erklingen kann, und Marmotten, Katzen oder Füchse auf der Pont d’Avignon tanzen, zeigt die große Vielfalt des Genres Chanson. Das Programm wird mit Gedichten und Übersetzungen ergänzt. Die Gemeinde verspricht einen außergewöhnlichen Abend der gelebten und musikalisch meisterhaft zelebrierten deutsch-französischen Freundschaft. zg

Mehr zum Thema Rudolf-Wild-Halle Französische Chansons und swingende Jazzstandards Mehr erfahren Villa Meixner Duett stellt sprühende Kreativität aus Spanien vor Mehr erfahren

Info: Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 22 bis 25 Euro an der Rathauspforte, Telefon 06202/2 00 30, sowie – zuzüglich einer Vorverkaufsgebühr – in der Geschäftsstelle unserer Zeitung, Telefon 06202/20 52 05.