Charme aus dem Pott

Brühl. Er schont nichts und niemanden, weder die Prominenten im kulturellen, politischen oder gesellschaftlichen Rampenlicht noch sein Publikum noch sich selbst. Wenn Wolfgang Trepper vom Leder zieht, dann macht er das zumeist nicht auf die dezente Art. Mit seinem direkten Ruhrpott-Charme will er den Zuhörern in der Festhalle am Donnerstag, 21. Oktober, ab 20 Uhr die Welt im Großen und die Welt im Kleinen erklären.

Trepper ist die Allzweckwaffe der Deutschen Kabarett- und Comedy-Szene. Akribisch analysiert er auch in seiner „Kabarett Tour 2021“ die Geschehnisse. So kriegen alle ihr Fett weg und ordentlich den Marsch geblasen, die es sich verdient haben – an Typen und Themen mangelt es da nicht, sagt er bereits im Vorfeld. Neben seiner brachialen Art kann Trepper aber plötzlich auch immer mal wieder die ganz leisen Töne. Für Vielfalt ist also gesorgt. ras

Info: Karten gibt es Vorverkauf für 22 bis 25 Euro an der Rathauspforte, Telefon 06202/2 00 30, und – zuzüglich Vorverkaufsgebühr – in der Geschäftsstelle unserer Zeitung, Telefon 06202/20 52 05.