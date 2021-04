Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Umfrage - So gehen die Chöre in der Hufeisengemeinde mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie um / Videobotschaften laden zum Mitsingen ein / Proben scheitern an Vorgaben und Platzbedarf Chöre in Brühl hoffen auf gemeinsamen Gesang

Erinnerungen an den Oktober 2018: Die vielfältigen Farben des modernen Chorgesangs zauberte der Chor „inTakt“ bei seinem Konzert in der Michaelskirche unter der Leitung von Jens Hoffmann in das Rohrhofer Gotteshaus. © Lenhardt