Chorgemeinschaft Brühl feiert Sommerfest

„Am herrlichen Rhein“ erklang aus vielen Männerkehlen, als die Chorgemeinschaft Brühl Baden am Sonntagnachmittag ihr Sommerfest rund um die Grillhütte feierte. Die schattigen Plätze waren gut belegt, am Grill und am Getränkestand herrschte emsiges Treiben. Viele Gäste kamen auch zu Kaffee und Kuchen in den Weidweg. Das Wetter spielte gut mit, vor allem war es nicht so heiß wie an den Tagen

...