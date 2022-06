Chorgemeinschaft fährt beim Stadtradeln an die Spitze

Brühl. Insgesamt 30 Radler der Chorgemeinschaft folgten dem Aufruf der Gemeinde und ihrer Teamchefin Christiane Senglaub sich an der Aktion Stadtradeln zu beteiligen. Die Sänger haben sich so in diesen drei Aktionswochen auf Platz ein in der kommunalen Vereinswertung und auf Platz zwei in der Gesamtwertung in Brühl gestrampelt. Dorothea Hascher hat dabei mit 1106,9 geradelten Kilometern wesentlich zum Erfolg beigetragen. Klaus Gredel, Chorsprecher und Wanderwart von „Chorness“, hatte zudem zum Abschluss der Aktion eine gemeinsame Radtour mit Fährüberfahrt nach Speyer organisiert.

