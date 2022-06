Comeback der Paddler

Brühl. Alle Jahre wieder lockt das Sommerfest des Wassersportvereins Brühl, wenn nicht gerade Corona ist, wie in den letzten beiden Jahren. Am Samstag und Sonntag pilgerten bei schönstem Wetter unzählige Menschen zum Bootshaus am Rhein und kamen meist mit dem Rad oder zu Fuß. Gäste von nah und fern genossen ein perfektes Fest in der bekannten, idyllischen Lage.

Das Sommerfest der Wassersportler war schmerzlich vermisst worden, sodass die Besucherzahlen entsprechend waren. Bei gekühlten Getränken, leckeren Steaks und Fischbrötchen wurde fleißig kommuniziert und Geselligkeit erlebt. Am Sonntag gab es einen gut besuchten ökumenischen Gottesdienst, bei dem der evangelische Pfarrer Demal gleich drei Kinder mit Rheinwasser taufte. Mit dabei war auch Sigrun Gaa-de Mür von der katholischen Kirchengemeinde Ketsch.

Die Gäste kamen von nah und fern, so wie Sid Ducatesti aus Los Angeles und Cato Nilson aus Norwegen. „Wir kennen das Fest schon eine Weile und haben uns hier verabredet. Die Lage ist wirklich fantastisch und das deutsche Weizenbier ist der Hammer“, meinten die Freunde gut gelaunt. Auch Gerald Hönig, direkt aus Rohrhof, war voll des Lobes: „Eine tolle Organisation. Alles sind gut drauf. Die selbst gemachten Kuchen sind einfach unglaublich lecker, besonders die Kirschplotzer. Toll, dass das Fest wieder stattfinden kann.“ Man dürfe sich einfach nicht unterkriegen lassen, meinte er hinsichtlich vergangener und eventuell wieder kommender Corona-Einschränkungen.

Der Berliner Peter Schumann, der mal dort, mal in Heidelberg lebt und gerade eine „Schnuppermitgliedschaft“ bei den Paddlern durchläuft, sagte schwärmerisch: „Das hier ist eine Oase, wie man sie nur selten findet. Ich habe kein eigenes Boot. Hier habe ich eine große Auswahl an Booten, die ich mir leihen kann. Das ist klasse“, aber nun müsse er wieder zu seinem Spüldienst, meinte er lächelnd weiter.

Veronika Fitterer vom Vorstand freute sich sehr über die vielen Gäste und hatte auch sonst viel Positives zu berichten: „Wir können eine super Bilanz ziehen. Besonders gut kamen die neu zum Sommerfest angebotenen Paddeltouren im siebensitzigen Kanadier an.“ Natürlich seien immer zwei Mitglieder mit an Bord gewesen und erst nach gründlicher Einweisung sei es losgegangen. Christl Fritz, ebenfalls im Vorstand und seit inzwischen 30 Jahre Hüterin der Vereinskasse, ergänzte: „Mein Mann ist mal bis nach Holland gepaddelt. Als er kam, meinte kam meinte er, er habe viele Bootshäuser gesehen, aber unseres sei das am schönsten gelegene. Unsere Mitglieder halten zusammen und verstehen sich grandios. Mitgliederschwund kennen wir nicht. Wir wachsen weiter. Inzwischen sind wir zirka 220, davon rund 60 Aktive“, freute sie sich.

Die Beteiligung der Mitglieder an den Vorbereitungen und als Helfer auf dem Fest sei großartig gewesen. „Und wir machen ganz viel selbst, wie den Kuchen, Obazter oder die Currysoße zur Wurst. Das schmeckt man auch und die Besucher wissen das zu schätzen.“ Vorstandsmitglied Kurt Weber stellte fest: „Wir haben hier einfach ein Premium-Paddelrevier. Toll, dass unser neuer Jugendwart Markus Brand zusammen mit unserer Jugendschutzbeauftragten Melanie Kupka auf die Idee kam, heute im Kanadier Touren anzubieten. Ein ganz großes Dankeschön an alle Mitglieder, die sich so fantastisch eingebracht haben.“