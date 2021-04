Corona-Tests in Brühl jetzt auch ohne Termin möglich

Brühl. Das Brühler Testzentrum in der Jahnsporthalle reagiert auf die verschärften Corona-Vorgaben mit einem erweiterten Service, heißt es in einer Pressemitteilung. Die neuen Richtlinien geben nun auch für Frisörtermine einen tagesaktuellen Schnelltest mit Nachweis vor. Gerade für ältere Menschen ohne Internetanschluss sei es schwierig, dieser Vorgabe zu entsprechen. Daher erweitere das Brühler Testzentrum sein Angebot. Ab sofort besteht die Möglichkeit, sich von Montag bis Freitag zwischen 9 und 10 Uhr ohne vorherige Anmeldung in der Jahnsporthalle testen zu lassen. Auch dieser Service ist kostenlos.

Für alle anderen Testzeiten werde weiterhin um Anmeldung unter www.testzentrum-bruehl.de gebeten. Da die persönlichen Angaben bereits zu Hause ausgefüllt werden, bleibe der Aufenthalt in diesem Fall in der Halle sehr kurz. Das Ergebnis wird eine Viertelstunde später digital zugeleitet.

Das kommunale Testzentrum entwickele sich gut. „Im Moment testen wir weit über 600mal pro Woche und wir haben inzwischen 14 Personen im Team, die fast ununterbrochen während den Öffnungszeiten testen“, sagt Katharina Weidner, Inhaberin der Brühler Perkeo Apotheke, die das Testkonzept für Bund und Land umsetzt, aber auch für die Gemeinde in einigen Kindertageseinrichtungen tätig ist. Das Brühler Testzentrum berät darüber hinaus die Jahnschule und die Marion-Dönhoff-Realschule bei der Umsetzung der neuen Landesvorgaben.