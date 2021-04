Brühl. Die Sitzung des Ratsausschus- ses für Kultur, Partnerschaft und Sport stellte im Rathaus eine Pre- miere dar. Erstmals konnten sich alle Sitzungsteilnehmer freiwillig auf Co- rona testen lassen — das Ergebnis, so zeigte sich nur wenige Augenblicke später, dass für alle Sitzungsteilnehmer der Test negativ ausgefallen war. Niemand im Raum schien Covid-Viren demnach in sich zu tragen, bestätigte das Entnahmeteam bereits nach der insgesamt kurzen Untersuchung.

AdUnit urban-intext1

Doch die Corona-Pandemie for- dert nun weitere Vorgehensweisen, wie es aus dem Rathaus hieß. Um an einer künftigen Sitzung der Ratsausschüsse teilnehmen zu können, ist es nunmehr verpflichtend, ein negative Testergebnis, das nicht älter als 48 Stunden ist, vorzuweisen, wird in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus betont.

Es bestehe die Möglichkeit, sich am Sitzungstag, 12. April, entsprechen vom kommunalen Team vor Ort testen zu lassen. Dazu sei für alle Interessierten ein ganz klares Zeitfenster von 18 bis 18.15 Uhr vorhanden, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. zg/ras