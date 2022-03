Crème de la Crème wird verschoben

Brühl. Der Kulturkalender steht. Sowohl für die Festhalle als auch die Villa sind nach der jüngsten Sitzung des entsprechenden Ratsausschusses hochkarätige Kulturveranstaltungen geplant. Nur die Kartenverkäufe blieben weit hinter den Erwartungen zurück. Inständig appellierte der Kulturbeauftragte im Rathaus Jochen Ungerer an die Menschen, die Kultur mit dem Kauf einer Eintrittskarte zu unterstützen. „Im schlimmsten Fall muss ich die Veranstaltungen absagen.“ Was in seinen Augen ein herber Verlust sei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwei Veranstaltungen hat es nun mangels Nachfrage getroffen. „Leider müssen wir mitteilen, dass die Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen und es keinen Ersatztermin für dieses Programm mehr geben wird. Wir sind bemüht Katie Freudenschuss im Jahr 2023 nach Brühl zu holen, um dann ihr neuestes Programm präsentieren zu dürfen“, sagt Ungerer in einer Pressemitteilung von Dienstag. Die bundesweit bekannte Musikkabarettistin war eigentlich für Donnerstag, 7. April, gebucht.

Knör kurzfristig abgesagt

Auch die Veranstaltung mit dem populären Parodisten Jörg Knör am Donnerstag, 31. März, wird von den Kulturverantwortlichen im Rathaus jetzt sehr kurzfristig abgesagt, weil im Vorverkauf trotz intensiver medialer Bewerbung nicht ausreichend Karten geordert worden sind. Auch der Parodist Knör soll 2023 erneut eingeladen werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ungerer ist entsetzt von den Absagen, denn immerhin werde für die Sicherheit der Gäste alles getan, sodass es eigentlich keinen Grund gebe, den Veranstaltungen fernzubleiben. Die allgemeinen CoronaVorgaben würden sogar noch intensiver bei den Brühler Kulturveranstaltungen verfolgt als allgemein vorgegeben, doch offensichtlich stecke die Angst vor einer Infektion den Menschen zu tief in den Knochen.

Die bereits gekauften Karten können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. ras