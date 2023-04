„DaheimLaden“ bleibt in Brühl daheim

Brühl. Mehr als 15 000 Ladestationen für Elektrofahrzeuge hat laut einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung das 2020 in Brühl-Rohrhof gegründete Start-up-Unternehmen „DaheimLaden“ bereits produzieren lassen und an Kunden ausgeliefert. Die 15 000. Wallbox spendete Gründer Stephan Schwebe dieser Tage ans Brühler Rathaus. Dort wurde sie bereits zum flexiblen Aufladen des Dienstfahrzeugs von Bürgermeister Dr. Ralf Göck kurz vor Ostern installiert. Und als Zugabe legte Schwebe eine zweite drauf, die installiert wird, sobald der Amtsbote über ein E-Auto verfügt.

Bürgermeister Göck bedankte sich beim umtriebigen 41-jährigen Firmengründer, der nach einem Studium der Wirtschaftsinformatik in Warwick/England bereits zwei Startups gründete und erfolgreich skalierte. Schwebe sammelte viele Jahre Erfahrung als Partner in der Unternehmensberatung bei der IBM. Mit dem Anspruch, die Energiewende aus der Kurpfalz positiv mitzugestalten, entwickelte er in der Corona-Zeit sein Produkt in der Garage, nachdem er fürs erste eigene E-Auto keine intelligente Ladestation am Markt gefunden hatte: „Im Rahmen der Mobilitätwende gelingt das Autofahren am nachhaltigsten, wenn der Strom fürs E-Auto selber erzeugt und zielgerichtet reingeladen wird“, erläutert Schwebe die Besonderheit.

Ladestationen verfügen über eigene Software und passt sich Photovoltaik-Anlage an

Seine Ladestation verfügt über eine eigene Software, um nur den überschüssigen Strom aus der eigenen Photovoltaikanlage ins Auto zu laden. Die Wallbox könne sich dem Sonnenstromertrag aller PV-Anlagen anpassen.

„Von solchen Innovationen lebt die Energiewende“, lobte Göck den Jungunternehmer, der ein atemberaubendes Wachstum fahre und damit Vorbild für andere sei, mit ihren Ideen an den Markt zu gehen.

„DaheimLaden“ ist inzwischen Marktführer für das bezahlbare effiziente Laden von PV-Überschussstrom. Seit Januar 2022 ist das Unternehmen offizieller Partner für Wallboxen von Hyundai Deutschland, was die Anzahl der verkauften Wallboxen weiter steigerte. Für die CE- Zertifizierung arbeitet „DaheimLaden“ mit dem TÜV Süd zusammen und für die Installation bei den Kunden mit mehr als 250 Elektrofachbetrieben in Deutschland. Die Firma hat inzwischen Geschäftsräume im Schwetzinger Gewerbegebiet Hirschacker bezogen. Aber seinen Firmensitz belässt Schwebe gerne in seiner Heimatgemeinde, in der er schon mehr als 20 Jahre lebt, eine Familie gegründet und sich auch als Elternvertreter im Kindergarten und der Grundschule eingebracht hat.

„DaheimLaden“ ist einer der Top-Ten-Hersteller für Ladeinfrastruktur im privaten und halböffentlichen Umfeld in Deutschland mit mehr als 15 000 Ladestationen. Auch in Österreich, der Schweiz, Luxemburg und in Italien ist die Firma am Markt.

Schwebes Wallboxen halten nicht nur Einzug in Einfamilienhäuser, sondern auch in Mehrfamilienhäuser und Gewerbeimmobilien. So stattete er zuletzt im März ein Mehrfamilienwohnhaus in Wiesbaden mit 55 Ladestationen aus.