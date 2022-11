Damit die Schwalben auch künftig noch tief fliegen

Brühl. Der Kurpfälzische Reit- und Pferdesportverein Brühl erhält die Auszeichnung des Naturschutzbundes (Nabu) als „Schwalbenfreundliches Haus“ für die anhaltende Unterstützung dieser gefiederten Glücksbringer. „Wo Schwalben nisten, geht das Glück nicht verloren“, sagt ein altes deutsches Sprichwort. Von dieser vogelfreundlichen Einstellung konnte sich Frank Nürnberg vom Nabu Schwetzingen und Umgebung bei einer Begehung mit Annette Kühn vom Reitverein in diesemSommer vielfach überzeugen.

„Man musste fast schon den Kopfeinziehen, wenn diese fröhlichen Flugakrobaten durch die Flure der Stallung flitzen, um die zahlreichen hungrigen Schnäbel der Schwalbenküken mit leckeren eiweißreichen Insekten zu stopfen“, erzählt Nürnberg. Gut 40 solcher Rauchschwalbennester ließen sich in den Gängen zählen. Dies sei leider keine Selbstverständlichkeit mehr, da den streng geschützten Vögeln mehr und mehr die Lebensgrundlage entzogen werden.

Es ist eine Win-win-Situation, denn oft werden Pferde durch Schnaken geplagt und Schwalben fressen die Insekten gern.

Die Gründe für den besorgniserregenden Rückgang der Schwalben in der Region sind vielfältig. Sie brauchen Insektennahrung und regensichere Nistplätze, die sie mit nassem Lehm in offenen Stallungen bauen. Wegen der steigenden Hygieneanforderungen in landwirtschaftlichen Betrieben werden Einflugöffnungen verschlossen und wegen des Pestizideinsatzes geht das Nahrungsangebot zurück. In den Städten fallen potenzielle Nistplätze unter Dachüberständen häufig Sanierungsmaßnahmen zum Opfer und wegen der unangenehmen Hinterlassenschaften werden Schwalbennester bisweilen illegal entfernt. Dabei könnte Vogeldreck mit Kotbrettchen wirkungsvoll begegnet werden.

Mit der bundesweiten Aktion des Nabu möchte man Vorbilder für ihr Verhalten auszeichnen und hofft auf Nachahmer. Um an die Spitzenleistung des Kurpfälzischen Reit- und Pferdesportvereines Brühl heranzukommen, bräuchte es natürlich große Anstrengungen. Aber auch Einzelmaßnahmen nützen was. zg