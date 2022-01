Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel FVB-Areal - Am Schrankenbuckel gibt die Kettensäge den Ton an / Rodungsarbeiten in der Endphase Das Aus für Büsche und Bäume

Das Alfred-Körber-Stadion erlebt den Anfang von seinem Ende. Nachdem die Probegrabungen für eine Untersuchung auf eventuelle Schadstoffe diese Kraterlandschaft auf dem Platz hinterlassen hat, werden derzeit rund um die bisherige Sportstätte die Büsche und Bäume gerodet. © strauch