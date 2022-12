Wohl an kaum einem anderen Festtag spielen kulinarische Traditionen eine ähnlich große Rolle, wie an Weihnachten. Das zeigte sich bei einer repräsentativen Umfrage unter den Deutschen, beauftragt vom Lebensmittelverband Deutschland, an der rund 5000 Personen ab 18 Jahren teilnahmen.

Laut Umfrage gibt es bei 30 Prozent der Deutschen an Heiligabend Kartoffelsalat mit Würstchen, gefolgt

...