Das große Krabbeln der Kleinen: „Powermommys“ treffen sich in Brühl

Brühl. Welche frisch gebackene Mama kennt das nicht: Tagtäglich mit dem kleinen Kind zu Hause, die Abläufe zumeist gleich – es fehlt an Abwechslung für Mutter und Kind. Dem wirkt eine Krabbelgruppe entgegen, die ehrenamtlichem Engagement entwachsen ist. Die „Powermommys“ treffen sich mit ihrem Nachwuchs im Alter zwischen ein und drei Jahren schon seit drei Jahren immer freitags von 9.30 bis 11 Uhr im Untergeschoss des katholischen Pfarrzentrums in Brühl, Raum eins. Gemeinsam wird gespielt, gesungen und gebastelt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Alexandra Müller ist hauptberufliche Erzieherin und hat die Krabbelgruppe ins Leben gerufen. Die Initiatorin leitet das Angebot seither, die teilnehmenden Mütter unterstützen sie dabei. Über Facebook und eine WhatsApp-Gruppe bleiben die Frauen in Kontakt, was besonders in Zeiten der Corona-Lockdowns wichtig gewesen sei, wie Alexandra Müller erzählt. Da sich die Gruppe damals in Räumen nicht treffen konnte, kamen sie mit ihren Kindern auf Spielplätzen in der Natur zusammen. Als selbst das wegen der Kontaktbeschränkungen nicht mehr möglich war, blieb nur noch digitale Korrespondenz.

Kontakt Die Krabbelgruppe „Powermommys“ trifft sich mittwochs, 9.30 bis 11 Uhr im katholischen Pfarrzentrum in der Hauptstraße in Brühl, Raum 1. Die Teilnahme ist kostenlos. Nähere Informationen und Rückmeldung bei Alexandra Müller, Telefon 0176/84 4 03 00.

Über Spenden wird die Krabbelgruppe unterstützt. Es konnten Spielsachen gekauft werden und auch Verpflegung ist gewährleistet. Alexandra Müller erwähnt, dass Buket Öztürk, eine Mutter aus der Krabbelgruppe, ihr viel assistiere, besonders im Themenbereich Facebook. „Freundschaften entwickeln sich natürlich auch“, erwähnt die ehrenamtlich Tätige. Müller mache ihren „Job“ mit Leib und Seele, schreibt wiederum Buket Öztürk an unsere Zeitung. Das Wohl der Kinder stehe bei der Erzieherin im Vordergrund, weshalb ihr Engagement keine Grenzen kenne.

Weitere Idee für Mittwochstreffen

Mehr zum Thema Titel-Streit Kronprinz Frederik stärkt Mutter den Rücken Mehr erfahren

Ehrenamtliche Arbeit ist nichts Neues für Alexandra Müller, schon seit sie 13 Jahre alt war, engagiert sie sich freiwillig. Bevor sie in ihren Beruf als Erzieherin wechselte, arbeitete sie 14 Jahre lang in der Behindertenhilfe. Mit der Geburt ihres Sohnes 2018 zog sie nach Brühl und gründete da die Krabbelgruppe. Anfangs sei das wöchentliche Treffen mit nur zwei, drei Teilnehmerinnen ausgefüllt worden. Mittlerweile treffen sich fast zehn Mütter mit ihren Kindern.

Die Krabbelgruppe bietet ihren Service hauptsächlich für Kinder bis zu drei Jahren an. „Es wäre aber schade, wenn der Kontakt abbricht“, sagt Müller in Bezug auf die Mütter mit älteren Mädchen und Jungen. Sobald diese in den Kindergarten gingen, sei die Zeit für Treffen meist nicht mehr gegeben. Doch Alexandra Müller hat auch hierfür einen Plan: Sie möchte ein Mittwochstreffen organisieren, bei dem sich ehemalige Krabbelgruppen-Besucher mit ihren älteren Kindern auf einem Spielplatz verabreden.