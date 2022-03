Das Herz der Brühler ist bei den Menschen in der Ukraine

Brühl. Die gemeinsame Hilfsaktion für die Menschen in der Ukraine – initiiert von der Gruppe „Helfen in Brühl und Umgebung“ sowie der Gemeindeverwaltung – ist auf sehr viel Resonanz gestoßen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Seit Mittwoch vergangener Woche bringen Bürger Kartons mit frisch eingekauften Hygieneartikeln und Decken zum Rathaus – sogar ein Rollator war dabei. Einige Unterstützer lassen ihre Sachspenden von der Gruppe „Helfen in Brühl und Umgebung“ abholen. „Diese großartige Hilfsbereitschaft hat uns alle beeindruckt“, ist Bürgermeister Dr. Ralf Göck erfreut, der in den vergangenen sechs Tagen immer wieder gerne selber mit anpackte, wenn etwas umzupacken oder zu laden war. Auch die Hausmeister und der Vollzugsdienst des Rathauses halfen aus, wenn die Gruppe „Helfen in Brühl und Umgebung“ von so vielen Angeboten schlicht überfordert war.

Zunächst fuhren die ehrenamtlichen Helfer der aus der Corona-Anfangszeit stammenden Initiative um Sean Ireland die Waren in die zentrale Sammelstelle der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft nach Heidelberg. Am Wochenende wurde diese wegen Überfüllung geschlossen. „Es geht weiter – die Lager sind wieder offen“, sagte Ralf Göck nun am Dienstag, drei Transporte waren schon wieder voll geworden.

Keine Kleidung

Wer noch spenden möchte, kann dies also tun. Bei dieser Aktion wird keine Kleidung gesammelt. Gerne holen Mitglieder der Gruppe „Helfen in Brühl und Umgebung“ die Sachspenden bei den Spendern in Brühl und Rohrhof ab, sei es mit dem Fahrrad oder mit dem Auto. Am Ende bringen sie die Ware zu den Sammelstellen.

Kontakt: 0176/73 19 89 18.

Wer Geld spenden möchte, dann am besten auf das Konto vom Ukrainischen Roten Kreuz: IBAN: DE63370205000005023307, BIC: BFSWDE33XXX, Stichwort: Nothilfe Ukraine. zg

