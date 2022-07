Das Leben in Zahlen

Brühl. Zu einer ökumenischen Mach-mit-Freiluft-Andacht laden die Kirchengemeinden am Donnerstag, 14 Juli, ab 19 Uhr vor dem evangelischen Gemeindezentrum ein. Ziel ist, mit den Besuchern ins Gespräch kommen und sie in die Thematik der Andachten einzubinden. Wie sehr Zahlen den Alltag bestimmen, steht im Zentrum der Andacht. Und dazu natürlich der Blick auf biblische Zahlen und deren Bedeutung. Die Kantorei gestaltet sie musikalisch mit. Pfarrer Marcel Demal freut sich als Hausherr des Gemeindezentrums auf die gemeinsame Gestaltung. Mit einem kleinen Umtrunk klingt die Andacht in geselligem Rahmen aus. Bei Regen findet sie im evangelischen Gemeindezentrum statt. mf

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1