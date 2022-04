Das planen die Brühler Vereine für Ostern

Brühl. Die Ostertage werden von vielen Menschen herbeigesehnt. Und das nicht nur aus Gründen des Glaubens, sondern auch weil nach zwei Jahren der Pause wieder Veranstaltungen der Vereine stattfinden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine ganz besondere Überraschung hatte das Leitungsteam der katholischen Frauengemeinschaft Rohrhof bereits für ihre Mitglieder. Da die Pandemie so vieles verhindert hatte, verteilten die Frauen einen „Wünschewagen-Osterhasen“ als süßen Gruß an alle. Er sollte ein kleines Dankeschön sein für die Geduld, die alle in den vergangenen Monaten aufgebracht haben. „Der ,Wünschewagen-Osterhase’ ist eine süße Überraschung, die nicht käuflich zu erwerben ist, sondern nur über eine Spende ins Osternest hoppelt“, erklärt Vorsitzende Elsbeth Franz. Der Wünschewagen ist ein Projekt des Arbeiter-Samariter-Bundes, welches deutschlandweit etabliert ist. Das Team dieses Wagens begleitet und betreut schwerstkranke Menschen jedes Alters bei der Erfüllung ihres letzten Wunsches.

Auf den Wiesen rund um Brühl sind die Hasen bereits seit einiger Zeit ganz beson-ders agil unterwegs. © picture alliance/dpa

Da sich dieses Projekt ausschließlich über Spenden finanziert, hatte die Frauengemeinschaft Rohrhof schon in der Vergangenheit Geld gespendet, damit dieses Vorhaben weiter umgesetzt werden kann. Und so hat das Leitungsteam mit der Osteraktion gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Zum einen mit der Spende für die Osterhasen das Projekt Wünschewagen unterstützt und zum anderen die Mitglieder mit einem süßen Gruß erfreut. Ganz im Sinne von Johannes Don Bosco: „Das Beste, das wir auf dieser Welt tun können, ist Gutes tun, fröhlich sein und die Spatzen pfeifen lassen.“

Mehr zum Thema Sportgemeinde Jeder Treffer bringt Eier Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Weltgebetstag Ein ökumenisches Zeichen der Solidarität Mehr erfahren

Angler bieten Fisch zu Karfreitag

Kulinarisch weiter geht es an Karfreitag. Der Angelsportverein Brühl verkauft am Freitag, 15. April, bei seinem Vereinsdomizil am Weidweg im Freien frisch gebackenes Zanderfilet und Kapseehechtfilet mit Kartoffelsalat sowie Fischbrötchen zum Mitnehmen. Von 10 Uhr bis 14 Uhr können die Delikatessen abgeholt werden. Eine Vorbestellung ist nicht erforderlich. Der Verkauf geht nur solange Vorrat reicht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zu ihrer inzwischen traditionellen Ostereieraktion lädt der CDU-Ortsverband am Ostersonntag, 17. April ein. Von 14 bis 16 Uhr wird im Steffi-Graf-Park bei Kaffee und Kuchen eine ganz besondere Suche ausgerufen. Die Suche nach dem „goldenen Ei“. Der Entdecker darf sich über einen tollen Hauptgewinn freuen. Aber auch alle anderen fleißigen Sammler gehen nicht leer aus. Die CDU Brühl/Rohrhof freut sich über auf bestes Osterwetter und eine großartige gemeinsame Suche, heißt es in der Einladung.

Die örtliche SPD wird bereits an Karsamstag, 16. April, von 10 bis 12 Uhr bei der Sonnen-Apotheke am Brühler Messplatz rote Ostereier und rote Sonnenblumenkerne für die Aktion „Brühl blüht auf“ verteilen. Am Ostersonntag, 17. April, werden zudem von den Genossen auf der Gänsweid viele Osternester für Familien aus der Gemeinde versteckt, Anmeldungen der Familien müssen beim Ortsvorsitzenden der SPD per E-Mail an selcuk.goek@spd-bruehl-rohrhof.de, erfolgen.

Frühlingshafte Dekoration halten die örtlichen Geschäfte für ihre Kunden bereit und natürlich auch noch eine kleine Osterüberraschung, die alle Kunden der teilnehmenden Geschäfte in der Woche vom 11. bis 16. April erhalten.

In folgenden Mitgliedergeschäften des Gewerbevereins ist der Osterhase schon vorbeigehoppelt und hat kleine Überraschungen für die Kunden dagelassen: Angelikas Hairfashion, Atelier Durchblick, Brillen-Meyer (in Brühl und in Rohrhof), Broe & Eickmeyer Hörakustik, Bücher Insel, Helga Fassl, Metzgerei Gieße, Perkeo-Apotheke, Rohrhof-Apotheke, Schreibwaren Ratzefummel, Sonnen-Apotheke und Wohnstudio Anke Laier. fr/zg/ras

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3