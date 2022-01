Daten beweisen gewisse Impfmüdigkeit

Brühl. Rund 3700 Menschen in Bühl sind statistisch nach wie vor noch nicht ausreichend gegen Corona geimpft. Das ergibt sich, wenn man die bundesweite Quote auf die Einwohnerzahl herunterrechnet. Natürlich wird dieser Wert auch durch die Kinder gewichtet, für die es noch keine Impfangebote gibt, dennoch liegt die Quote deutlich hinter anderen EU-Staaten zurück. In einer vergleichbaren Gemeinde beispielsweise in Spanien wären 1000 Menschen mehr komplett gegen das Virus geschützt.

Derzeit sind in der Gemeinde (Stand Montag) 56 aktive Corona-Fälle gemeldet – drei sind über das Wochenende neu hinzugekommen. Angesichts dieser Werte verwunderte es die Verantwortlichen schon, dass bei der jüngsten Aktion des mobilen Impfteams des Rhein-Neckar-Kreises 54 der insgesamt 100 angebotenen Impfdosen wieder ungenutzten ins Depot zurückgebracht werden mussten. Es gab bei dieser 19. Spritzaktion in der Gemeinde lediglich 46 Impfungen in Rohrhof.

„Eine gewisse Impfmüdigkeit scheint sich wohl im neuen Jahr breitzumachen“, räumt Bürgermeister Dr. Ralf Göck ein. Nachdem die Termine vor Weihnachten allesamt eindeutig ausgebucht waren, habe die Anzahl der Impfungen im Januar deutlich abgenommen. „Deswegen wurde auch das Dauerimpfzentrum in Schwetzingen Mitte Januar bereits geschlossen“, rümmiert der Brühler Rathauschef.

So dachte er, zusammen mit den weiteren Initiatoren – unter anderem Gazmend Wiedmaier vom Pflegedienst Triebskorn – dass mit dieser aktuellen Brühler Impfaktion im Betreuten Wohnen bei der Rohrhofer Ahornstraße ein Stück weit eine Lücke in der Region geschlossen werden könnte. Doch die Realität sieht anders aus. Der Zenit der Impfbereitschaft scheint in der Hufeisengemeinde erreicht zu sein. Die Menschen, die nicht schon gegen Corona geschützt sind, haben es offensichtlich nicht eilig, sich die Spritze geben zu lassen. Die Bereitwilligkeit, sich gegen Corona impfen zu lassen, sinkt erkennbar von Woche zu Woche.

Schleppender Anmeldestart

„Schon der schleppende Verlauf der Anmeldung im Rathaus, der weder Christine Eichhorn an der Pforte noch die Telefonanlage des Gemeindeamtes überlastete, deutete an, dass die etwa 100 Termine wohl nicht genutzt werden“, bilanziert der Rathauschef. „Ob hier die Anti-Impf-Kampagne mancher Querdenker wirkte, ist nicht erwiesen, aber es werden durch die Aktionen schon Zweifel gesät, ob die Vorsorge etwas bringe“, meint Göck, der ja selber einen Impfdurchbruch nach zwei Impfungen erlebte und daher jetzt erst drei Monate nach seiner Genesung seine dritte Impfung in Rohrhof bekam.

Dass die Impfungen segensreich wirkten, sehe man allerdings in dem Verlauf der beiden Corona-Ausbrüche in einem Brühler Pflegeheim Anfang 2021 und ein Jahr später klar: „Es sind hier deutlich einfachere Verläufe bei den zumeist dreifach Geimpften zu erleben als bei den Ungeimpften im vorigen Jahr“, weiß Göck: „Selbst eine 101-Jährige kämpft derzeit das Virus nieder“. Es gab 2022 eine Krankenhauseinweisung und einen Todesfall mit Corona, während im vergangenen Jahr in der gleichen Zeit 20 Menschen ins Krankenhaus kamen und 15 infizierte Menschen an und mit Corona starben, sagt Göck rückblickend.

Insofern dürfe sich die Gemeinde zugutehalten, so Göck, „dass wir an diesem 19. Impftag in Brühl immerhin 46 Menschen mehr Sicherheit geben konnten“. Sein Dank ging an sein Rathausteam im Sozialamt für die gute Vorbereitung, an den Pflegedienst Triebskorn mit Mariola Rogalski, Gazmend Wiedmaier und Ingrid Becker sowie an das mobile Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises für die routinierte Durchführung des Impftermins, der einzelne Zweittimpfungen, aber vor allem Auffrischungsimpfungen brachte. ras/zg

Info: Weitere Informationen gibt es unter www.rhein-neckar-kreis.de/impfaktionen.