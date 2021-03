Brühl. „Kennst du eigentlich das Bild hier?“ fragt mein Kollege Andreas Lin und reicht mir eine Postkarte. Die eigentliche Schwarz-Weiß-Aufnahme ist liebevoll nachkoloriert und zeigt den Bahnhof von Brühl. Auf der Straße vor ihm sind ein gutes Dutzend Kinder zu sehen. Wir geraten ins Fachsimpeln. Wann mag die Aufnahme entstanden sein? Irgendwann im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts auf jeden Fall.

Das erste Mal beschäftigte sich der Brühler Gemeinderat 1845 mit dem Bau eines eingleisigen, normalspurigen Bahnanschlusses an die Mannheimer Linie. Der Grund für diese infrastrukturelle Planung war der Pendlerverkehr. Immer mehr Menschen aus der Gemeinde mussten täglich in die Industrievororte der Quadratestadt gehen oder radeln, um dort ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Diesen Arbeitsweg wollte man den Brühlern einfacher gestalten.

Damit bewies der örtliche Rat absolut modernes Denken, denn erst zehn Jahre zuvor war die erste Bahnlinie zwischen Nürnberg und Fürth genehmigt worden. Die Eisenbahn war also etwas ganz Neues.

Gebäude war 1905 fertig

Doch es sollte noch viele Jahre dauern, bis die visionären Träume der Ratsmitglieder Wirklichkeit wurden. Im Februar 1901 beauftragte die Gemeinde den aus der Hufeisengemeinde stammenden Landtagsabgeordneten Johann Baptist Eder, den alle nur I.B. nannten, sich der Sache im Karlsruher Parlament und in den badischen Behörden anzunehmen. Der Mann ließ nicht locker – und er setzte sich durch. Ende 1902 begann der Bau der eingleisigen Strecke von Rheinau nach Brühl. Zwei Jahre später wurde am damaligen Ortsrand, in der heutigen Bahnhofsstraße, der Bahnhof gebaut. Mitte 1905 waren alle Bauarbeiten abgeschlossen. Am 30. September dieses Jahres wurde die Strecke mit einem Sonderzugfahrt für Honoratioren und die interessierte Bevölkerung eingeweiht.

Dieser Erfolg der Vorreitergemeinde weckte auch das Interesse umliegender Kommunen. Drei Jahre nach der Brühler Gleisfreigabe wollte auch Ketsch an diesen Schienenstrang angeschlossen werden – ein Wunsch, der vier Jahre später, also 1912, erfüllt wurde. Und es gab weitere hochtrabende Ziele: etwa die Weiterführung der Schienen nach Philippsburg und damit auch der Anschluss an die badische Hauptstadt. Doch das sollten Träume bleiben, Träume allerdings, die noch lange immer wieder aufkamen.

Aus dieser Zeit stammt übrigens das geflügelte Wort von „Ketsch – Brühl – Antwerpen“, denn das ist nichts anderes als die Verballhornung einer Aufzählung der Haltepunkte „Ketsch, Brühl, An den Werften“. Der letztgenannte Bahnstopp befand sich beim Schütte-Lanz-Areal, also an den Luftschiffwerften. Täglich pendelten die Züge – selbst in den Kriegsjahren ging es zwischen Stadt und Land hin und her.

Plötzliche Stilllegung

Die ersten Gerüchte einer Stilllegung der Bahnstrecke kamen plötzlich 1950 auf. Nur noch 800 Menschen nutzten die Bahnlinie damals – das war zu dieser Zeit im öffentlichen Personennahverkehr tatsächlich ein niedriger Wert. Auch der Güterverkehr auf der Strecke nahm deutlich ab.

So wurde 1957 von der Bahn eine Rentabilitätsstudie in Auftrag gegeben. Das Urteil war verheerend, denn erstmals sprach man nun auch offiziell von einer Stilllegung. Doch die Proteste aus den beiden Rheingemeinden zeigten Wirkung, wenngleich 1962 der Haltepunkt bei Schütte-Lanz aufgehoben wurde. Es wurde ein Rationalisierungsprogramm beschlossen, um die Linie am Leben zu halten.

Doch auch, wenn im Sommer 1963 der Betrieb der Personenzüge von Dampflokomotiven auf die modernen Dieselloks umgestellt wurde, waren die Würfel letztlich schon gefallen. Die Strecke war schlichtweg unrentabel für die Bahn. Somit verließ der letzte Zug den Brühler Bahnhof im September 1966. Vor 55 Jahren rief der Schaffner also zum letzten Mal: „Mannem vonne!“ ras