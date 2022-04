Brühl. So mancher mochte am Wochenende seinen Augen nicht trauen – da wechselten die Wetterereignisse in atemberaubender Geschwindigkeit einander ab. Auf diese Weise traf der frühlingshaft blühende Magnolienbaum vor der Wohnung unseres Lesers Siegmund Biewer in Rohrhof auf schneebedeckte Wiesen und Dächer der Nachbarschaft – sicher ein Bild mit Seltenheitswert. / ras

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1