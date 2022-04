Der große Picasso hat diese Kinder aus Brühl inspiriert

Der Mehrzweckraum im Keller des Hallenbades in Brühl hat sich wieder in ein Kunstatelier verwandelt. Die Nachfrage nach dem Schnupperworkshop der Brühler Jugendkunstschule war groß. Unter fachkundiger und leidenschaftlicher Anleitung der freischaffenden Künstlerin Nina Kruser entdeckten zehn Kinder zwischen sechs und neun Jahren an zwei Tagen ihr kreatives Potential und nahmen schließlich

...