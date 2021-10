Der gute Ton der Ortsgeschichte

Brühl. Der Selbstbau von Radiogeräten war in den 1920er und 1930er Jahren üblich. Nur die wenigsten konnten sich ein fertiges Radio leisten. Julius Karl Görler entwickelte zum Selbstbau nicht nur die fertigen Pläne. Er produzierte und lieferte auch alle Teile dazu. Damit wurde er zum wohl größten Hersteller von Radioteilen in Deutschland zu dieser Zeit. Noch bis 1975 waren Baugruppen von Görler in den Bastlerkatalogen zu finden. Ab 1966 baute Görler in Brühl auch ganze Stereoanlagen bis zur Schließung der Werkes Ende 1975.

An die Geschichte der Firma Julius Karl Görler erinnert das Görler-Museum in der Neugasse 44 am Sonntag, 17. Oktober, von 13 bis 18 Uhr. Für den Besuch gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen mit Masken- und Abstandspflicht und der 3G-Regelung. Anmeldung bei Klaus Triebskorn, Telefon 0176/34215610. Der Eintritt ist frei. kt