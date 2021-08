Der Schatz am Kollersee

Brühl. Unter idealen Wetterbedingungen trafen sich die Teilnehmer des Göggel-Ferienprogramms mit ihren Fahrrädern auf dem Parkplatz des SV Rohrhof. Nach einem Ballspiel zum Kennenlernen erhielten die Kids das Rätsel für die erste Station. Bestückt mit einem Kinderortsplan fuhr die erste Gruppe auch direkt los. Die erste Station – am Gockelbrunnen – wurde rasch gefunden.

Als Nächstes ging die Radtour zur Villa Meixner. Von da aus setzten sich die Gruppen mit Zeitunterschied in Richtung Grillhütte in Bewegung. Vor Ort wurde der Hinweis auf die vorletzte Station gefunden: die Kollerfähre. Dort angekommen, wurde erstmal eine Trinkpause eingelegt. Gemeinsam fuhren dann alle mit der Kollerfähre auf die links-rheinische Gemarkung in Richtung Kollersee.

Am Strand konnten alle Kinder die Schatzkiste zügig bergen und sich über einen Eisgutschein freuen. Ein wohlverdientes Picknick sowie einige Spiele bildeten den Abschluss. Als besonderer Gast schaute dabei die amtierende Prinzessin Mimi I. vom Blumenland vorbei, die zusammen mit Ehrenpräsident Gerhard Luksch, Senatspräsident Bruno Freirich, Kerstin Virag und Michael Luksch die tolle Tour begleitete. zg