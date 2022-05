Die besondere Lesung mit Antje Damm

Von Henrik Feth

Brühl. Im Allgemeinen ist eine Lesung eine eher ruhige Angelegenheit, die Zuhörer sind still und lauschen den Worten des Vorlesers, verarbeiten diese und bilden sich eine Meinung zu dem betreffenden Werk. In der Sporthalle der Brühler Jahnschule waren diese Aspekte an diesem Donnerstag allerdings wenig relevant.

Denn die Kinderbuchautorin Antje Damm war zu Gast und präsentierte ihr viel prämiertes Bilderbuch-Werk „Der Besuch“. Auf Turnmatten machten es sich fast 90 Erst- und Zweitklässler aus insgesamt vier Klassen bequem und wurden in die interaktive Lesung der Autorin mit eingebunden.

Das Gesamtwerk der in Gießen wohnenden Autorin umfasst inzwischen 30 Kinderbücher und erhielt schon Auszeichnungen wie den Kinderbuchpreis des Landes Nordrhein-Westfalen oder die österreichische „Kröte des Monats“. Das vorgestellte Werk „Der Besuch“ wurde zusätzlich von der New York Times in deren Top Ten Liste der besten illustrierten Kinderbücher des Jahres 2018 aufgenommen.

Für die Autorin ist jede Lesung eine freudige Erfahrung: „Es ist immer ein schönes Erlebnis. Nach zwei Jahren Pause kommen jetzt natürlich viele Anfragen und es kann sich terminlich schon stauen. Trotzdem ist es für mich immer besonders, meine Geschichten zu präsentieren.“

Zum Start erklärte Damm zunächst die Entstehung der Zeichnungen, beginnend mit einer Skizze über die Ausweitung zu klaren Formen bis zu der detaillierten Version, welche auch in das Buch übernommen wird. Die Schulklassen durften fleißig Fragen stellen und ihre Deutungen der Zeichnung wiedergeben, bevor es an die Handlung der Geschichte ging.

In „Der Besuch“ entdeckt die ältere Frau Elise, dass ein Papierflieger durch ein Fenster in ihre Wohnung gelangt ist. Elise mag Menschen nicht wirklich, meidet weitestgehend den Kontakt zu diesen und wirft deshalb den Papierflieger in den Müll. Etwas später klingelt es an der Tür der älteren Dame und der kleine Emil fordert sein Spielzeug zurück. Als er dann auch noch die Toilette benutzen möchte, ist Elise komplett von der Rolle und bittet ihn hinein. Trotz der Unterschiede zwischen den beiden entsteht eine Freundschaft, die Elise nach und nach auftauen lässt.

Von grau zu strahlend bunt

Das Buch dokumentiert die Entwicklung der älteren Dame mit einer raffinierten Bildsprache. Je länger Emil zu Gast ist, umso mehr Farbe erhält die anfangs graue Szenerie der Wohnung, bis sie letztendlich strahlend bunt ist.

Antje Damm forderte während der Lesung die Kreativität der Kinder, die ihr beim Erzählen der Geschichte aktiv helfen durften. Zum Abschluss hatte die Autorin noch eine Herausforderung für die Erst- und Zweitklässler. Jedes Kind sollte einen Papierflieger, ein Hauptmotiv der Handlung, basteln und im folgenden Weitflug-Wettbewerb dessen Tauglichkeit unter Beweis stellen. Beim Bau der Flieger erhielten die ABC-Schützen die Unterstützung ihrer Lehrkräfte. Eine davon ist Ina von Hauff, Klassenlehrerin der 1b, die die Bedeutung solcher Veranstaltungen erklärte: „ Die Lesung hat abseits des Spaßfaktors für unsere Jungs und Mädchen noch einige wichtige Nebenaspekte. Sie fördert die Lesebegeisterung und die Fähigkeit des Zuhörens. Außerdem lernen die Kinder die bekannte Autorin kennen. Gerade nach der Pandemiepause ist die Veranstaltung eine willkommene Abwechslung vom Unterricht.“

Leseförderung im Fokus

Bestätigt wurde sie von Rektorin Juliane Groß: „Vor Corona gab es regelmäßig Lesungen, das soll auch wieder so sein. Es hat sehr gefehlt und wir sind froh, dass so etwas wieder möglich ist. Die Leseförderung ist an der Jahnschule immer im Fokus und uns im Kollegium ein besonderes Anliegen.“ Die Veranstaltungen entstehen immer in enger Kooperation mit der Gemeindebibliothek Brühl und deren Leitung um Christian Sauer, für den die Lesung eine kleine Premiere war: „Die letzte im März 2020 habe ich noch in Zusammenarbeit mit meinem Vorgänger organisiert. Heute war ich das erste Mal in Eigenverantwortung für die Planung und Durchführung. Aber es lief alles sehr gut und die Kinder sind glücklich.“

Außerdem gibt er einen kurzen Einblick in die Entstehung solcher Veranstaltungen: „Wir bekommen von der Fachstelle Karlsruhe zweimal im Jahr eine Liste mit verschiedenen Autoren, die für eine Lesung zur Verfügung stehen. Wir leiten das dann an die Schule weiter und diese entscheidet sich für einen der Autoren.“

Auf diesem Weg sollen auch zukünftig Lesungen an der Jahnschule stattfinden. In der Nachbearbeitung geben die Kinder abschließend immer ihr Feedback an ihre Klassenlehrerin.