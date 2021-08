Die Brühler werden wieder weniger

Brühl. „Die Statistik beweist, dass 97 Prozent aller Statistiken uns nichts sagen“, lautet ein Bonmot zu Zahlwerken und Tabellen. Doch das, was da im Rathaus für den alle zwei Jahre aufgelegten Verwaltungsbericht zusammengetragen wurde, zeigt schon so manche interessante und aussagekräftige Tatsache auf. So lässt sich beispielsweise erkennen, dass sich Brühl allen Neubaugebieten zum Trotz bei der Bevölkerungszahl rückläufig entwickelt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So weisen die Zahlenkolonnen, wie viele Menschen in Brühl ihr Zuhause hatten und haben, für den Start ins laufende Jahr 14 402 Einwohner im Ort aus. Das sind über 70 weniger als im Jahr zuvor. Tatsächlich ist es der geringste Wert seit über einem halben Jahrzehnt. Dass das nicht daran liegen kann, dass so viele Menschen weggezogen sind, lässt sich im Verwaltungsbericht wenige Seiten später erkennen. Denn 2020 wurden im Einwohnermeldeamt 775 Anmeldungen – so wenig wie seit einigen Jahren nicht mehr – verzeichnet, während 758 Menschen sich im Rathaus abgemeldet haben. Diesem Saldo gemäß, müsste Brühl also durch Zuzug sogar um 17 Neubürger angewachsen sein.

Es muss also ein deutliches Ungleichgewicht bei den Geburten und Sterbefällen gegeben haben. Und auch das stellen die statistischen Zahlen im Bereich Meldewesen dar. Denn da haben die Rathausmitarbeiter im vergangenen Jahr 128 Geburten und 221 Sterbefälle festgestellt – in den fünf Jahren zuvor sind in Brühl durchschnittlich 203 Menschen gestorben. Es zeichnet sich da also eine Zunahme ab, auch durch die Menschen, die an oder mit Corona gestorben sind, wenngleich das dieses Mehr allein nicht erklärt.

In der Bilanz macht das – pietätlos ausgedrückt – für 2020 einen Rückgang der Bevölkerungszahl um 93 Brühler aus. Rechnet man dann die 17 zusätzlichen Neubürger durch Zuzug gegen, bleiben unter dem Strich 76 Brühler, um die sich die Bevölkerungszahl zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2020 verringert hat.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Otto Normalverbraucher der Hufeisengemeinde ist im Schnitt 46,61 Jahre alt, wobei deutlich mehr als ein Drittel der Gruppe zwischen 40 bis 65 Jahren zugerechnet wird. Über 65 Jahre alt sind rund 26 Prozent der Einwohner, während 16 Prozent noch nicht volljährig sind. Damit liegt die Gemeinde knapp über dem Altersdurchschnitt in Baden-Württemberg, der mit rund 44 Jahren angegeben wird, das Durchschnittsalter in der Bundesrepublik liegt bei 44,5 Jahren. Und wie sieht es bei den Kindern und Jugendlichen im Vergleich aus? 17,1 Prozent der Bevölkerung Baden-Württembergs, also mehr als im Ort, sind unter 18 Jahre alt. Die Brühler sind also vergleichsweise alt.

Gleichwohl lässt sich in der Statistik ein Trend nach oben bei den jüngsten Jahrgängen aufzeigen. Dreijährige gab es im vergangenen Jahr 143, Zweijährige 112 und Einjährige 139 – im Einschulungsalter waren es nur 106. Das zeigt auch die gewaltige Aufgabe, die aktuell auf die Kommune im Bereich der Kinderbetreuung zukommt. Aber auch für die Zukunft, wenn die jüngsten Jahrgänge in die Schulen und die Horte kommen, gibt es viel zu leisten, um die Bildungsstätten entsprechend vorzubereiten. Schon jetzt nehmen die Kinderzahlen im Sonnenschein-Hort zu: 140 waren es im vergangenen Jahr, 120 zwölf Monate zuvor. Beim Hort an der Jahnschule hingegen ist die Tendenz ganz leicht rückläufig. In den Grundschulen wurden im vergangenen Jahr 429 Jungen und Mädchen unterrichtet – das ist rechnerisch eine Klasse mehr als vor fünf Jahren. Im Aufwärtstrend liegt auch die Marion-Dönhoff-Realschule, bei der 2020 insgesamt 621 junge Menschen unterrichtet wurden, im Vergleich zu 2015 ein Plus von über 13 Prozent.

Leicht abgenommen im Vergleich zum Vorjahr hat laut Verwaltungsbericht die Zahl der Menschen, die in Brühler Firmen einer sozialversicherungspflichtigen Arbeit nachgehen – sie sank um fünf Beschäftigte auf nunmehr 2431. An Gewerbebetrieben sind 2020 insgesamt 1104 gelistet. Damit wird deutlich, dass die Mehrzahl der Gewerbebetriebe eher klein sind.

Bei den Arbeitslosen ist ein deutliches Plus zu erkennen, so waren 2020 insgesamt 284 Menschen als arbeitssuchend gemeldet, fast 70 mehr als im Jahr zuvor.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Stetig aufwärts geht auch die Zahl der Brühler Autos. So sind für das vergangene Jahr 10 397 Kraftfahrzeuge in Brühl gemeldet gewesen. Das ist eine enorme Zahl, wenn man bedenkt, dass 12 214 Brühler zum selben Zeitraum volljährig waren. Allerdings ist natürlich zu beachten, dass auch Transporter und Lastwagen der örtlichen Unternehmen die Statistik nach oben bringen.

Diesem Trend bei den Autozahlen steht ein anderer gegenüber, denn trotz des dichter werdenden Verkehrs nahm die Zahl der Unfälle kontinuierlich ab. 106 Mal krachte es 2020 in Brühl – der niedrigste Wert seit 15 Jahren. Da war 2018 mit 150 Unfällen der Spitzenreiter.