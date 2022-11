Die erotischen Sinne wecken

Brühl. Tür auf – Tür zu – Unterhaltung in Mundart. Das kann in Brühl nur bedeuten, dass die Hemshofschachtel aus Ludwigshafen einmal mehr in der Festhalle zu Gast ist. „Liebe, Frust und Schwiegermütter“ lautet der Titel des aktuellen Stücks der Truppe, die bereits mehrfach die Festhallenbühne zum Zentrum der guten Laune gemacht hat. Mundartliches Volkstheater ist der regionalen Identität, der Pflege des Brauchtums und des Dialekts verpflichtet. Und genau das möchte die Hemshofschachtel bei ihren Touren durch die Region ermöglichen.

Um was geht es diesmal? Nach knapp 25 Ehejahren hat auch bei Willi und Gisela Eiermann der Alltag die Leidenschaft erlahmen lassen. Damit Willis erotische Sinne wieder erwachen, hat sein Kumpel Paul die glorreiche Idee, eine Anzeige im Internet aufzugeben, um ein diskretes Treffen mit einer Bewerberin zu organisieren. Logisch, dass Willis Gattin von diesem Vorhaben nichts erfahren darf. Ohne dass es die Protagonisten ahnen, plant Giselas Freundin Waltraud das Gleiche wie Paul und Willi, damit ihre beste Freundin endlich wieder Schmetterlinge im Bauch spüren kann.

Das Versteckspiel beginnt

Logisch, dass der jeweilige Partner nichts davon mitbekommen soll – das Versteckspiel beginnt. Dass ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt Willis Schwiegermutter Ilse ihre Tochter Gisela besucht, macht die Situation nicht gerade unkomplizierter. Die Situation läuft aus dem Ruder, als Einbrecher Ede sich die Wohnung der Eiermanns für einen Bruch aussucht und leicht hinein, aber nicht mehr herauskommt.

In der Mundartkomödie von Hans Schimmel können die Schauspieler aus Ludwigshafen – allen voran die unnachahmliche Marie-Louise Mott – aus dem Vollen schöpfen, um ihr Publikum in der Brühler Festhalle einmal mehr bestens zu unterhalten. ras/zg