Die Kultparty der „Göggel“ an Rosenmontag ist zurück

Brühl. Die Kultparty am Montagabend ist nach drei Jahren Pause wieder zurück. Zum karnevalistischen Pflichttermin, der Rosenmontagsparty der „Göggel“ in der SV-Halle in Rohrhof haben sich die Narren aus Brühl und Umgebung extra in Schale geworfen. Eine bunte Vielfalt an fantasievoll kostümierten Besuchern sorgte für ein volles Haus. Auch Papageien, Feuerlöscher und Pantomimen ließen sich blicken. In roten und schwarzen Luftballons, den Vereinsfarben der „Rohrhöfer Göggel“, erstrahlte der geschmückte Saal.

Es wurde ausgiebig gefeiert und die Fasnachter ließen es so richtig krachen. Der ein oder andere beanspruchte dabei auch seine Stimmbänder. Dabei heizte DJ Marcus Velanus am Pult auf der Bühne die Menge an. Narren aller Altersklassen feierten bei bester Laune, sangen und tanzten zu Stimmungsliedern und Hits wie „Cordula Grün“, „7 Sünden“ oder „Joana“. Da durfte selbstverständlich auch das berühmte Karnevalslied „Kölsche Jung“ nicht fehlen. Also nichts wie rauf auf die rappelvolle Tanzfläche und ordentlich Gas geben. Eine Ecke der Ruhe boten die Bars, an denen man in geselligen Runden seinen Durst stillen konnte.

Ein fröhliches Durcheinander der Stimmen beherrschte die Halle. DJ Marcus Velanus legte noch lange Stunden einen Hit nach dem anderen auf, sodass viele Tanzbeine an diesem Abend geschwungen werden konnten. Und so ging die bunte Sause bis in die tiefe Nacht weiter und die „Göggel“ feierten ausgelassen mit ihren närrischen Gästen, bevor sie sich zu den letzten Umzügen und dem „Finale furioso“ auf den Weg machten.