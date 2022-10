Die Leergutbox bei Edeka-Embach in Brühl bleibt auch nach der Spendenübergabe aufgestellt

Brühl. Bei einer sechsmonatigen Spendenaktion hatten die Kunden von Edeka Embach in Brühl die Möglichkeit, die Bons aus ihrem abgegebenen Leergut in eine extra zu diesem Zweck am Automaten angebrachte Box zu werfen, um diese dem Förderverein Schillerschule und somit den Kindern zugute kommen zu lassen, der seit kurzem auch den Sonnenschein-Kindergarten unterstützt. Das gesammelte Geld wurde nun vom Geschäftsführer und Namensgeber des Brühler Edeka Marktes, Oliver Embach, übergeben.

Oliver Embach hat Ideen – und betreibt inzwischen neben dem Brühler auch einen Markt in Oftersheim und in Eppelheim. Ob nun die Bürgermeister im „Battle“ in zwei Märkten gleichzeitig um die Wette kassieren (wir berichteten) oder andere Spendenaktionen – der Unternehmer ist sozial engagiert.

Edeka-Embach in Brühl: Etwas für die Gemeinschaft tun

„Wir haben auch schon so gespendet und andere Benefizaktionen organisiert. Aber aktuell konzentrieren wir uns auf die Gemeinden, in denen sich unsere Märkte befinden und unterstützen dabei Vereine vor Ort“, so Embach: „Es sind die Kunden aus der jeweiligen Gemeinde, die vorwiegend bei uns einkaufen. Da liegt es doch nahe, dass man etwas zurückgibt, indem man sich etwas einfallen lässt, um etwas für die Gemeinschaft zu tun.“ Die Aktionen gingen jeweils ein halbes Jahr, in denen die Kunden ihren Leergutbon in den am Automaten angebrachten Glaskasten werfen – oder eben nicht.

Dass die Brühler im vergangenen halben Jahr eifrig von der ersten Möglichkeit Gebrauch gemacht haben, zeigte das Ergebnis. Centgenau waren es 1716,29 Euro, die seit Februar so zusammengekommen waren, die der Unternehmer in einem dicken Umschlag an Vorstandsmitglieder des Vereins, Christian Lidy, Thomas Rodriguez und Sabine Triebskorn überreichte.

Christian Lidy, der erste Vorsitzende, bedankte sich: „Jeder Cent davon kommt den Kindern der Schillerschule und des Sonnenschein Kindergartens zugute.“ Auch die Schul- und Kindergartenleitungen würden sich sehr freuen, so der Vorstand, der mitteilte: „Im Zuge der Aufnahme des Kinderbildungszentrums in das geförderte Landesprogramm als Leuchtturmprojekt im letzten Jahr hat sich der 1989 gegründete Förderverein umbenannt und unterstützt jetzt auch den Kindergarten, für den es vorher keinen Förderverein gab.“

Edeka-Embach in Brühl unterstützt Förderverein: Einnahmen fehlen

Die Spende würde unter anderem in gesundes Schulobst und Theateraufführungen fließen. „Wegen Corona konnten wir Dinge wie einen Kuchenverkauf nicht durchführen. Straßenfeste fielen wegen Corona aus. Diese Einnahmen fehlen. Von daher freuen wir uns besonders über die Unterstützung“, so Sabine Triebskorn.

Thomas Rodriguez erinnerte sich: „Meine Frau entdeckte die Spendenaktion und den Aufruf, sich zu bewerben, zufällig im Internet.“ Oliver Embach gab bekannt: „Wir werden die Aktion fortführen und jeweils für sechs Monate eine Leergut-Spendenbox zur Unterstützung eines Vereins aus der jeweiligen Gemeinde aufstellen.“