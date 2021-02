Brühl. Familie Müller aus dem Brühler Blumenviertel ärgert sich fürchterlich – über die Lufthansa. Esther Müller-Steinmann (51) hatte bei der Fluggesellschaft im Februar vergangenen Jahres drei Tickets online gebucht, um Mitte Juni zusammen mit Mann Heiko Müller (52) und Tochter Annika (19) an einem Musikfestival im italienischen Florenz teilzunehmen. Wegen der Pandemie wurde im Mai der Flug durch die Lufthansa storniert. Keine 14 Tage später machte Heiko Müller namens seiner Frau den Erstattungsanspruch beim Konzern geltend – immerhin geht es um über 1000 Euro.

AdUnit urban-intext1

„Was dann kam, kann ich nur als arrogantes Verhalten der Lufthansa bezeichnen“, macht Müller seinem Unmut im Gespräch mit unserer Zeitung Luft, „mit Erstaunen habe ich deshalb den Bericht auf der Wirtschaftsseite (SZ von Dienstag, 26. Januar) gelesen – die Erstattungen der Lufthansa sind leider alles andere als abgeschlossen“.

Unsere Zeitung hatte da eine Presseerklärung der Lufthansa zitiert, wonach der Konzern sich bei der Erstattung von stornierten Flugtickets nicht mehr im Verzug sehe. „Seit Beginn der Pandemie wurden 3,9 Milliarden Euro an mehr als 9,8 Millionen Kunden erstattet“, erklärte damals ein Unternehmenssprecher gegenüber der Presse.

Familie kämpft um ihr Geld

„Zu denen gehören wir absolut nicht“, urteilt der Brühler Kunde. Familie Müller zählt sich zu denjenigen, die bereits seit Monaten auf ihr Geld warten müssen, das ihnen laut einer EU-Richtlinie innerhalb von sieben Tagen zugestanden hätte. Dass ihre Forderung an den Konzern schlicht vergessen worden sein könnte, kann man wohl ausschließen, wenn man sieht, wie engagiert die Familie um ihr Geld kämpft.

AdUnit urban-intext2

Noch am Tag der ersten E-Mail der Brühler Familie an die Lufthansa, erhielten die Brühler eine Eingangsbestätigung der Geltendmachung des Erstattungsanspruchs durch das Unternehmen. Es wurde zugesagt, dass der Vorgang zur Weiterbearbeitung an die zuständige Serviceeinheit geleitet werden würde. Doch dann kam zunächst keine weiteren Reaktion.

Mehrere wiederholte Zahlungsaufforderung mit einer Fristsetzung von sieben Tage wurden bis Juli von Brühl aus an die Gesellschaft gesendet – Antworten oder Nachfragen darauf gab es keine, sagt Müller. Und auch die beiden schriftlichen Beschwerden beim Vorstandsvorsitzenden Carsten Spohr blieben laut Müller bislang unbeantwortet.

AdUnit urban-intext3

Im September gab es dann wieder ein Lebenszeichen der Lufthansa. In einer sogenannten Zwischennachricht der Lufthansa wurde gemeldet, der Vorgang sei weiterhin in Bearbeitung. Dann herrschte zunächst einmal wieder Funkstille. Erst nach einer zweiten Mahnung Ende Oktober, direkt an den Vorstand gerichtet, ging dann drei Tage später Geld auf dem Konto von Esther Müller-Steinmann ein – rund 345 Euro für eines der drei Tickets.

Unternehmen widerspricht

AdUnit urban-intext4

Dem auf Antrag der Familie gegen die Lufthansa AG kurz vor Weihnachten erlassenen Mahnbescheid für die beiden anderen Tickets, sei dort im Januar ohne die Angabe von Gründen widersprochen worden. Es war die inzwischen dritte Zahlungsaufforderung der Müllers. „Warum nur dieses eine Ticket zurückerstattet worden ist, wissen wir bis heute nicht“, sagt Müller gegenüber unserer Zeitung, denn, man ahnt es schon, danach kamen keine weiteren Reaktionen mehr aus Frankfurt.

Das ist übrigens eine Erfahrung, die auch wir machen mussten. Natürlich hätten wir gern die aktuelle Sicht der Lufthansa auf diesen Vorgang wiedergegeben. Doch unsere konkreten Fragen, die wir per E-Mail an die Presseabteilung des Unternehmens gesendet haben, blieben dort unbeantwortet liegen.

Deshalb können wir nur die allgemeinen Aussagen der Gesellschaft aus den vergangenen Wochen zusammengefasst wiedergeben. Aktuell seien demnach noch rund 100 000 Vorgänge im Wert von rund 43 Millionen Euro offen, räumte das Unternehmen jüngst in Frankfurt ein. Doch das entspreche „dem normalen Niveau vor der Corona-Krise“ und werde im laufenden Jahr voraussichtlich noch leicht abnehmen, wegen fortlaufender Neustornierungen aber nie gänzlich null erreichen.

„Wir haben jetzt eine Anwältin mit der Durchführung des Verfahrens beauftragt, so wie bisher kann es ja nicht weitergehen“, erklärt Müller. Die Restforderung belaufe sich aktuell auf 728 Euro zuzüglich weiterer Kosten und Verzugszinsen. „Das ist ein unglaubliches Verhalten eines zwischenzeitlich teilverstaatlichten Unternehmens“, formuliert es Heiko Müller noch recht zurückhaltend. „Und soweit wir informiert sind, sind wir nicht die einzigen Lufthansa-Kunden mit dieser Erfahrung“.

Rechtslage scheint eindeutig

Dem stimmt die Verbraucherschutzzentrale Baden-Württemberg zu. Dort wurde, wie es heißt, bereits Ende September Klage gegen die Lufthansa eingereicht. „Wir reagieren damit auf die Beschwerden zahlreicher Verbraucher, deren Flüge wegen der Corona-Pandemie storniert wurden“, heißt es in einer Mitteilung der Verbraucherschützer.

Die gesetzliche Regelung ist für den Verbraucherschutz klar: Storniert ein Anbieter bereits bezahlte Flüge, müsse er seine Kunden darüber informieren, dass sie ihr Geld zurückfordern oder freiwillig einen Gutschein annehmen können. Entscheiden Verbraucher sich für die Rückzahlung, müsse das Unternehmen innerhalb von sieben Tagen den Flugpreis erstatten. „Wir meinen: Gerade ein Unternehmen, das durch staatliche Mittel massiv unterstützt wird, darf sich nicht so vor seiner Verantwortung und vor seinen gesetzlichen Pflichten drücken.“