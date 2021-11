Die Wünschebäume in Brühl füllen sich bereits

Brühl. Die Verantwortlichen der Wünschebaum-Aktion bei den „Rohrhöfer Göggeln“ haben in den vergangenen Tagen die Wunschzettel für die Wünschebaum-Aktion in den sozialen Einrichtungen der Gemeinde sowie allen Kindergärten und Betreuungseinrichtungen verteilt. Bedürftige Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren dürfen diese Wunschzettel ausfüllen und in den Sparkassenfilialen im Ort entweder in die Wünschebox oder den jeweiligen Briefkasten der Filiale – möglichst in einem verschlossenen Umschlag – einwerfen.

Ab Montag, 6. Dezember, hängen die Wünsche dann am Wünschebaum in den Filialen, und jeder, der diese Aktion unterstützen möchte, kann einen oder auch mehrere Wunschzettel abnehmen und erfüllen.

Die Geschenke mit dem dazugehörigen Wunschzettel müssen dann in die Sparkassenfiliale gebracht werden, die „Rohrhöfer Göggel“ verteilen die Geschenke anschließend vor Weihnachten an die Kinder.

Namen und Adressen der bedürftigen Kinder und Familien würden selbstverständlich absolut vertraulich behandelt werden, versichern die Karnevalisten, die Daten würden nach der Aktion vernichtet. zg

