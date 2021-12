Diebe bestehlen Seniorin - Zeugen gesucht

Brühl. Eine 88-Jährige ist Opfer von Dieben geworden, die mehrere Schmuckstücke aus ihrer Wohnung stahlen. Wie die Polizei mitteilte, war die Senioren am Dienstag gegen 16.20 Uhr dabei, ihre Einkäufe aus dem Auto zu laden, als sie von einem Mann angesprochen wurde, der ihr anbot, die Einkäufe für sie zu tragen. An der Haustür des Anwesens in der Schubertstraße sei dann ein zweiter Mann hinzugekommen. Nachdem die Seniorin die Haustür aufgeschlossen hatte, ging sie mit dem "Träger" der Einkaufstaschen in die Küche, wo sie von diesem in ein Gespräch verwickelt wurde. Der zweite Mann soll währenddessen das Schlafzimmer durchsucht und hieraus mehrere Schmuckstücke entwendet haben. Der Wert der entwendeten Gegenstände ist derzeit nicht bekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der unbekannte "Träger" der Einkäufe wird wie folgt beschrieben: 1,70 Meter groß, südeuropäischer Phänotyp, sehr dicker Bauch, kurze, dunkle Haare und mit einem hellen, braunen oder beigen Pullover bekleidet. Der Mann habe fließend deutsch gesprochen. Der hinzugekommene Mann soll ebenfalls von südeuropäischem Phänotyp gewesen sein und schlanker Figur.

Der Polizeiposten Brühl ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet Zeugen, die die beiden Männer gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 06202/71282 zu melden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, keine Fremden unbeobachtet in die eigene Wohnung oder das Haus zu lassen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2