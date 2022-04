Diebe brechen Autos auf und stehlen Wertgegenstände

Brühl/Mannheim. Im Bereich Mannheim und Brühl haben sich seit Mittwochabend mehrere Diebstähle aus PKWs ereignet. Teilweise wurden die Fahrzeuge aufgebrochen und Wertgegenstände im drei- und vierstelligen Bereich entwendet. In Brühl öffnete laut Angaben der Polizei zwischen Mittwochnachmittag, 16 Uhr, und Donnerstagvormittag, 7 Uhr, ein bisher unbekannter Täter einen BMW am Messplatz und entwendete aus dem Innenraum Fahrzeugpapiere, Bargeld und hochwertige Kopfhörer. Der Gesamtschaden liegt hier bei 250 Euro.

Unweit entfernt dieses Tatorts, in der Jahnstraße, entwendete zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen ein unbekannter Täter persönliche Dokumente aus einem VW. In der Karlsruher Straße wurde aus einem Mercedes im etwa gleichen Zeitraum Bargeld in Höhe von 40 Euro gestohlen. Hierbei beschädigte der unbekannte Täter die Mittelkonsole, wodurch ein Sachschaden von 150 Euro entstand.

Außerdem wurden im gleichen Tatzeitraum aus einem grauen Mercedes in der Bahnhofstraße mehrere Schlüssel und zwei Taschenmesser entwendet. Der Schaden beläuft sich auf 100 Euro. Wie der beziehungsweise die Täter in die Fahrzeuge in Brühl gelangten, ist bisher nicht bekannt und Teil der weiteren Ermittlungen. Zeugenhinweise zu den vorgenannten Taten werden beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Telefonnummer 0621/833970 entgegengenommen.

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen wurden auch in Mannheim insgesamt fünf Fahrzeuge aufgebrochen. In der Augustaanlage schlug ein bisher unbekannter Täter die hintere Seitenscheibe eines Audis ein und entwendete hieraus Wertgegenstände im Gesamtwert von 500 Euro. An einem Mini in der Leibnizstraße entstand durch das Einschlagen der hinteren Seitenscheibe Sachschaden. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. In der Otto-Beck-Straße schlugen der oder die Täter die Scheibe eines BMWs ein und entwendeten Münzgeld in Höhe von 10 Euro.

Ebenfalls in der Otto-Beck-Straße stahlen der oder die Unbekannten nach Einschlagen der hinteren Dreiecksscheibe eines Mercedes zwei Sonnenbrillen im Gesamtwert von 2000 Euro. Sowohl an den vorgenannten Fahrzeugen, als auch an einem Skoda in der Nietzschestraße, entstand durch das Einschlagen der Seitenscheiben ein Sachschaden von 500 Euro. Aus dem Skoda wurden keine Gegenstände entwendet. Im Rahmen der Tatortaufnahme konnten an einem Fahrzeug Blutspuren gesichert werden, welche nun durch die zentrale Kriminaltechnik ausgewertet werden.

Inwiefern die Taten miteinander zusammenhängen, ist derzeit noch nicht geklärt und wird im Verlauf der weiteren Ermittlungen geprüft.