Diebstahl eines Motorrollers vereitelt

Brühl. Vier junge Männer haben am Sonntagabend einen Motorroller auf dem Lindenplatz entwendet - aufmerksame Zeugen haben jedoch den Diebstahl vereitelt. Die vier Jugendlichen machten sich laut Angaben der Polizei gegen 18.30 Uhr mit Werkzeug an dem motorisierten Zweirad zu schaffen, dass auf dem Parkplatz abgestellt war, um es anschließend auf der Straße In der Ziegelei in Richtung Rohrhofer Straße davon zu schieben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als dabei ein Alarmsignal seitens des Rollers ertönte, wurde eine Zeugin auf das Quartett aufmerksam und sprach diese auf den Umstand an. Gleich zwei der unbekannten Männer flüchteten auf ihren Fahrrädern. Während die Polizei verständigt wurde, verwickelte ein weiterer Zeuge die zwei verbliebenen in ein Gespräch, die kurz darauf aber auch die Flucht ergriffen. Die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarau stellten den Roller, bei dem die Flüchtigen

offenbar das Lenkradschloss überwanden und die Verkleidung abnahmen, sicher. Eine Fahndung nach dem Quartett verlief ohne Erfolg.

Für die weiteren Ermittlungen wegen des besonderen schweren Fall des Diebstahls sucht die Polizei weitere Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Zwei hiervon können wie folgt beschrieben werden: Der erste ist männlich, 1,70 Meter groß, etwa 16 Jahre alt, hat braune Haare und trug eine dunkle Tarnjacke. Der zweite ist ebenfalls männlich, etwas kleiner als sein Komplize, rund 15 bis 17 Jahre alt und trug eine gelbe Jacke.

Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Telefon 0621/833970 zu melden.