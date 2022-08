Dienst auf mehreren Ebenen

Brühl. Traditionell findet in der Kantorei vor der Sommerpause das Sommerfest für ihre Mitglieder statt. Diesmal trafen sich die Sänger zu einem gemütlichen Beisammensein in der Pizzeria „Da Agostino“ vor Ort in Brühl und verbrachten abseits der Musik im Freien gesellige Zeit miteinander.

„Nach dem leckerem Essen wurden gleich vier Mitglieder geehrt“, freuen sich die Verantwortlichen über besonders außergewöhnliche Treue eines Quartetts. So singt Klaus Knaier bereits seit 60 Jahren mit viel Engagement im Bass der Kantorei, während das Trio Gertrud Barth, Anna Jonscher und Rosi Haberstock mit ebenso viel Begeisterung seit einem halben Jahrhundert die Treue hält. In einer Pressemitteilung bezeichnet die Kantorei das Trio als „wertvolle Sängerinnen“ und dankt Rosi Haberstock zudem für ein weiteres außergewöhnliches Engagement. Seit 40 Jahren übt die Sängerin auch das Amt der Notenwartin für die Musiker aus.

Brühls Pfarrer Erwin Bertsch übergab den Jubilaren anlässlich der Ehrung der Kantorei jeweils eine schmucke Urkunde des Cäcilienverbandes und zudem ein Präsent als kleines Dankeschön für ihre treuen Dienste auf musikalischer und gesellschaftlicher Ebene. zg