Brühl. „Diese Rose gibts nur einmal“ waren die Worte von Rolf Nagel, der als junger Mann verliebt beim Spaziergang an einem Rosenstrauch stehenblieb. Seine Begleiterin Ros-witha wusste genau, dass damit eigentlich sie gemeint war. Als die beiden beim Besuch unserer Zeitung die Anekdote erzählen, strahl das Paar und es ist spürbar, dass die Liebe und Innigkeit von damals das Paar seit nun 50 Jahren begleitet.

„Kennengelernt haben wir uns beim Akkordeonverein Rheinklang. Meine Eltern waren ebenfalls im Verein und Rolf und seine Eltern auch“, erinnert sich Roswitha, die damals noch ihren Mädchennamen Navara trug und in Almenhof wohnte. „Als wir damals mit dem Verein nach Luzern fuhren, ist mir Roswitha in ihrem adretten Kleid aufgefallen und wir wurden ein Paar. Sie war 15 und ich 18 Jahre alt“, ergänzt Rolf Nagel.

Doch damals seien die Zeiten eben anders gewesen. Ein Treffen ohne die Eltern? Das wäre nicht denkbar gewesen. „Glücklicherweise haben sich unsere Eltern sehr gut verstanden und wir haben uns dadurch oft gesehen“, bekräftigt die heute 72-Jährige. Als Rolf ihr dann am 9. August 1969 in Grindelwald in der Schweiz einen Heiratsantrag machte, sagte Roswitha natürlich gerne „Ja“ zu dem dunkelhaarigen gelernten Werkzeugmacher, der zu diesem Zeitpunkt ein Maschinenbaustudium absolvierte. Sie selbst war als Bankkauffrau bei der Deutschen Bank tätig.

Hochzeitsnacht im Hotel

„Wir haben den Hochzeitstermin in den Dezember 1971 gelegt, denn da waren Semesterferien und wir hatten die Aussicht auf unsere erste gemeinsame Wohnung in Rheinau. Am 17. Dezember wurden wir dort standesamtlich getraut und unsere beiden Väter waren die Trauzeugen“, führt Roswitha weiter aus.

Die kirchlichen Hochzeitsglocken läuteten dann einen Tag später am 18. Dezember 1971 in der Pfingstbergkirche. „Wir haben mit Eltern, Verwandtschaft und Freunden eine wunderschöne Hochzeit im „Café Roland“ in Neckarau gefeiert, doch eines wurde nicht wie geplant rechtzeitig fertig, das war unsere Wohnung“, lacht Rolf beim Erzählen. Deswegen verbrachte das junge Paar die Hochzeitsnacht in einem Hotel in der Augustaanlage in Mannheim.

„Ich stand in meinem Kleid mit Spachtelspitze im offenen Paternosteraufzug im Hotel und alle Hotelgäste schauten. Rolf wollte dem Aufzugspagen dann ein kleines Trinkgeld geben und fand nur einen 20-Mark-Schein in der Tasche, den er dem verdutzten Mann schließlich gab, darüber haben wir noch viel gelacht“, schmunzelt Roswitha, die damals in der Kirche vor Aufregung schier umfiel und vor dem Pfarrer kurzerhand ein Fläschchen Diacard-Kreislauftropfen zu einem kräftigen Schluck ansetzte.

„Unsere Söhne Marco und Timo wurden 1977 und 1980 geboren“, erzählt der heute 75-jährige Rolf und gibt einen Tipp für langes Eheglück: „Wichtig ist, dass man immer über alle Probleme reden kann, nur so kann man sie auch gemeinsam lösen.“

Fast 40 Jahre in Brühl zuhause

Seit 1982 lebt das Ehepaar in Brühl und hat sich im Rosengarten ein wunderschönes Zuhause geschaffen. Dort sei für den Ehrentag ein Umtrunk geplant und später werde mit den Söhnen, deren Ehefrauen und den Enkeln Alisha, Maurice, Diana, Romy und Laura gefeiert. Auch ein wichtiger Gast der Hochzeit, Roswithas 93-jährige Mutter Lydia, wird ebenfalls dabei sein. Unsere Zeitung gratuliert dem sympathischen Jubelpaar von ganzem Herzen.

