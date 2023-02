Diese Sperrungen und Umleitungen gibt es zum Brühler Fasnachtsumzug

Brühl. Der Fasnachtsumzug am Dienstag, 21. Februar, ab 13.01 Uhr, fordert vom Straßenverkehr seinen Tribut, denn der närrische Lindwurm hat absolute Vorfahrt. Die Aufstellung der Narrenparade beginnt bereits um 11.30 Uhr in der Bahnhofstraße – vom Kreisel bis hin zur Schütte-Lanz-Straße.

Der Zugweg führt dann über die Bahnhofstraße, die Schwetzinger Straße, die Kirchenstraße und die Hauptstraße. Dann geht es in die Mannheimer Straße, in die Schütte-Lanz-Straße und Bahnhofstraße zur Auflösung oder zur Weiterfahrt nach Schwetzingen. „Wie immer ist der Ablauf mit Schwetzingen abgestimmt, um den Aktiven die Teilnahme an beiden Umzügen reibungslos zu ermöglichen“, erklärt Zugmarschall David Mahl. Deshalb hat die Gemeindeverwaltung auch diesmal einen Busshuttle-Service zum Transport der Zugteilnehmer – und nur für sie, nicht für Zuschauer – nach Schwetzingen zur Verfügung gestellt. Die Bahnhofstraße und alle Zufahrten dorthin werden für den Autoverkehr ab 11 Uhr komplett gesperrt, damit die Zugaufstellung problemlos erfolgen kann, erklärt das Ordnungsamt im Rathaus. Es gelte zudem ab 11 Uhr ein Halteverbot auf der Strecke. Der weitere Zugweg und alle Zufahrtsstraßen dazu werden an diesem Dienstag ab 12.30 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Zwischendurch kein Bushalt

Zwischen 12 und 15.30 Uhr werden in Brühl auch mehrere Haltestellen durch den öffentlichen Personennahverkehr nicht angefahren. Dazu gehören die Bushaltestellen Meßplatz, Schwetzinger Straße, Drogerie Hartmann, Mannheimer Straße, Siedlung, Ketscher Straße und Wiesengrund. ras