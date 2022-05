Dieser Vampir sitzt am Klavier

Brühl. Thomas Borchert kommt als Vampir am Klavier am Dienstag, 31. Mai, um 20 Uhr in die Festhalle. Wegen der Pandemie war die Veranstaltung ins Jahr 2022 verlegt worden. In seinem neuen Soloprogramm blickt Deutschlands vielseitigster Musicalstar auf seine nunmehr über 30 Jahre währende Karriere auf den Musicalbühnen Europas zurück.

Angefangen bei seiner ersten Rolle, dem „Rum Tum Tugger“ in Cats, lässt der Ausnahmekünstler, sich selbst am Klavier begleitend, alle Stationen seines beispiellosen Werdegangs im Musiktheater Revue passieren. Neben seiner Paraderolle, dem „Graf von Krolock“ aus „Tanz der Vampire“, stehen Songs aus „Dracula“, der „Rocky Horror Show“, „Jesus Christ Superstar“, „Elisabeth“, „Evita“, „Die Buddy Holly Story“, „Les Miserables“ und viele mehr auf dem Programm! Durch den Abend führt Herr Graf von Krolock, Vollblut-Entertainer seit über 400 Jahren.

In Essen und Hamburg aufgewachsen, begann Thomas schon als Vierjähriger, das Klavier für sich zu entdecken. Mit zwölf Jahren komponierte er seinen ersten Song und trat mit 13 das erste Mal in einem Hamburger Musikclub auf. So mauserte er sich zu einem der wohl bedeutendsten Musicalstars im deutschsprachigen Raum und spielte unzählige Hauptrollen in ganz Europa. Der Broadway-Komponist Frank Wildhorn schrieb sogar eigens für ihn das Musical „Der Graf von Monte Cristo“. zg

Info: Karten gibt es für 22 bis 25 Euro unter Telefon 06202/2 00 30 oder und zuzüglich Vorverkaufsgebühr in der Geschäftsstelle unserer Zeitung, Telefon 06202/20 52 05.