Dieses Ritual der Entschleunigung wirkt

Brühl. Die Schüler der Schillerschule konnten mit mehreren Angeboten auf die Adventszeit einstimmen. Die beiden Weihnachtsprojekttage vor dem ersten Advent wurden im Haupthaus genutzt, um die Fenster mit den unterschiedlich gebastelten Fensterbildern zu verschönern und andere Dekorationen für die Klassenzimmer zu kreieren.

In den jahrgangsgemischten Klassen in Rohrhof stand das Weihnachtsbasteln unter dem Motto „Arbeiten mit Naturmaterialien und Upcycling“. Deshalb hatten die Kinder schon im Vorfeld Stöcke, Pappkartons, Bändchen- und Wollreste gesammelt. Diese erstrahlen nun in neuem Glanz als liebevoll geschmückte Weihnachtsbäume und stattliche Hirsche.

Auch in den Klassen 3e und 4e wurde eifrig gefaltet, geklebt, genäht, gesägt, geschliffen und angemalt, so dass neben tollen Weihnachtsbäumen und Sternen auch heimelige Engel und Adventskerzen eine vorweihnachtliche Atmosphäre in das Schulhaus bringen.

Die Adventsspirale, eine aus Tannenzweigen gelegte Spirale mit einer großen Kerze in der Mitte, durfte auch diesmal nicht fehlen. Die Kinder begehen diese einzeln mit einem kleinen Apfellicht, das dann angezündet an einer Stelle auf dem Rückweg platziert wird. So verwandelt sich die Spirale nach und nach in einen faszinierenden Lichterzauber. Dieses Ritual der Entschleunigung und des Miteinanders bringt die Kinder auf schöne Weise in den Dezember und lässt sie Ruhe und Besinnung erfahren. Das durften auch erstmalig im Rahmen des Kinderbildungszentrums die Vorschulkinder des Sonnenscheinkindergartens erfahren.

Am Nikolaustag erwartete dann alle Kinder auf dem Rohrhof zu Schulbeginn eine Überraschung mit Bezug zum Heiligen. Im Haupthaus versammelten sich erst die Klassen eins und zwei, dann die dritten und vierten Klassen im Schulhof, um gemeinsam des Bischofs Nikolaus zu gedenken. Dazu hatte die Fachschaft Religion eine Andacht vorbereitet, in der sein Leben und Wirken und seine Botschaften im Mittelpunkt standen. Anschaulich wurde mit Hilfe der Kinder die Botschaft des Schenkens, der Anteilnahme und des Helfens dargestellt. In diesem Sinne werden in guter Tradition auch wieder in der Schillerschule und im Sonnenscheinkindergarten Weihnachtspäckchen für die Kinder des Waisenhauses in Rybniza in Moldawien gesammelt. zg/ras