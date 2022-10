Dinner mit Shakespeare gefällig?

Brühl. Zum „Dinner with Shakespeare“ lädt der CDU-Landtagsabgeordnete und Shakespeare-Fan Andreas Sturm ein. Am Samstag, 12. November ist er bei den Christdemokraten in Brühl zu Gast, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

Neben Lesungen aus Dramen von William Shakespeares und seinem Buch „Das Shakespeare-Prinzip: 13 Wege zum Erfolg“ wird Sturm über aktuelle politische Themen sprechen. Das Shakespeare-Dinner beinhaltet ein Drei-Gänge-Menü bestehend aus einer Lauchsuppe mit Whisky-Baguette, einem Shepherd’s Pie (oder eine vegetarische Alternative) und einem Apfel-Trifle. Die Lesung beginnt an dem Samstag, 12. November, um 19 Uhr und findet im „Bernhardusstübchen“ im katholischen Pfarrzentrum Brühl, Hauptstraße 19, statt. Der Preis beträgt 30 Euro exklusive Getränke.

Stilechtes Outfit für die Lesung: Landtagsabgeordneter Andreas Sturm kommt mit seinem „Dinner with Shakespeare“ nach Brühl. © Hauk

Eine Anmeldung ist unter der Rufnummer 06205/9 79 95 34 oder via E-Mail an die Adresse sturm@andreas-sturm.com erforderlich. zg