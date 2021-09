Doppelter Einsatz: Hilfeleistung und Tierrettung

Brühl. Fast zeitgleich waren die Einsätze, die von der Freiwillige Feuerwehr am frühen Donnerstagabend geleistet wurden. Zunächst rief sie ein Alarm in die Ketscher Straße. Dort wurde auslaufender Betriebsstoff an einem Fahrzeug gemeldet. Die Beseitigung der Verunreinigung wurde kurze Zeit später von hinzugerufenen Fachfirma übernommen. Von der Feuerwehr waren zwei Fahrzeuge im Einsatz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Noch während die Einsatzkräfte in der Ketscher Straße beschäftigt waren, wurde der Feuerwehr ein weiterer Einsatz gemeldet. In der Dürerstraße befand sich eine Katze in einem Nadelbaum und maunzte herzzerreißend.

Aus neun Metern Höhe gerettet

In einem Nadelbaum in der Dürerstraße saß eine junge Katze und musste von der Feuerwehr aus der misslichen Lage ge-rettet werden. © Bröcker

Umgehend fuhren Kräfte die Einsatzstelle an. Mit Hilfe einer Leiter gelang es, sich der Katze zu nähern, die in etwa neun Meter Höhe festsaß. Das junge Tier ließ sich bereitwillig von einem Feuerwehrmann einfangen und sicher auf den Boden bringen.

Mehr zum Thema Feuerwehr Zwei Tierrettungsaktionen beschäftigen die Brühler Kameraden Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Die Feuerwehr meldet Katze flüchtet vor Retter Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Feuerwehr Jungschwan in Not an der Kollerfähre Mehr erfahren

Da das Tier in der Nachbarschaft bekannt war, wurde es in die Freiheit entlassen, nicht ohne vorher noch eine Stärkung bei Anwohnern zu erbetteln. Im Einsatz waren auch dort zwei Fahrzeuge. cb

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2