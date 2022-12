Dr. Andre Baumann: Teilhabe weiter voranbringen

Region. „Die Rechte von Menschen mit Behinderungen sind nicht verhandelbar. Im Jahr 2009 trat in Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention in Kraft, um Menschen mit Behinderungen die volle gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.“ Zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen an diesem Samstag, 3. Dezember, macht der Landtagsabgeordnete der Grünen, Dr. Andre Baumann, auf die besondere Situation von Menschen mit Behinderungen aufmerksam.

Trotz aller Bemühungen sei Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen längst noch kein Selbstläufer.

„Der Rhein-Neckar-Kreis, in dem auch mein Wahlkreis liegt, hat von allen Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg die zweithöchste Schwerbehindertenquote“, erklärt Baumann.

Insgesamt haben von den etwa 550 000 Bürgern im Kreis rund 70 000 Personen einen Schwerbehindertenausweis. „Noch ist in vielen Bereichen die notwendige Barrierefreiheit nicht erfüllt und die selbstbestimmte Teilhabe nicht umgesetzt. Das muss sich ändern“, so Baumann.

Darum lädt Baumann am Mittwoch, 21. Dezember, ab 18 Uhr zu einem Vortrag zum Bundesteilhabegesetz ein. Patrick Alberti wird in die gesetzlichen Änderungen einführen und den aktuellen Umsetzungsstand darstellen. Alberti ist mittlerweile 25 Jahre lang im Themenbereich Behinderung tätig und war zuletzt Beauftragte Person für die Belange von Menschen mit Behinderungen im Rhein-Neckar-Kreis.

Nun ist Alberti die Büroleitung des Landtagsabgeordneten Baumann und hat zugleich den Vorsitz der Landesarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik inne. „Ich berate und unterstütze im Grünen Büro jederzeit gerne zu behinderungsspezifischen Themen und vermittle den Kontakt zu den richtigen Stellen“, so Alberti.

Weitere Informationen und Zugangsdaten zur Veranstaltung am Mittwoch, 21. Dezember, finden Interessierte auf der Terminübersicht unter www.andrebaumann.de. zg