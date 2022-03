Dr. Ralf Göck bleibt Bürgermeister in Brühl

Brühl. Soweit keine Überraschung: Dr. Ralf Göck hat bei der Bürgermeisterwahl in Brühl sein Amt sehr eindeutig verteidigt – Gegenkandidaten waren bei diesem Urnengang keine angetreten. Damit geht er nach 24 Jahren mit einem prozentual sehr hohen Ergebnis in seine inzwischen vierte Amtszeit. Insgesamt satte 95,97 Prozent der Bürger, die am Sonntag an die Wahlurne fanden, stimmten für den bisherigen Amtsinhaber.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ernüchternd allerdings war bei dieser Bürgermeisterwahl die allgemeine Beteiligung der Bürger – lediglich 28,81 Prozent der Bühler machten bei dieser Bürgermeisterwahl von ihrem demokratischen Recht Gebrauch. Auch die Zahl der ungültigen Stimmen – immerhin 4,63 Prozent – und der zusätzlich über vier Prozent auf dem Stimmzettel zusätzlich eingetragenen Namen trübt das Ergebnis von Ralf Göck ein wenig.

Hinter dem Namen des einzigen Bewerbers wurden demnach 3045 Kreuzchen gemacht. Der Amtsinhaber sieht dieses Ergebnis als Bestätigung seiner Arbeit im Rathaus.