Drei Teams im Fokus

Brühl. Alle Fußballfans sind aufgerufen, sich ein Bild vom Team des FV Brühl der kommenden Spielzeit zu machen. Bei der offiziellen Saisoneröffnung werden alle drei Herrenmannschaften mit den Trainern und dem neuen Sportlichen Leiter Thorsten Barth vorgestellt. Auch die Jugendmannschaften bekommen ihre Bühne und werden den Besuchern nach und nach präsentiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Und letztlich hat man noch ein ganz besonderes Schmankerl im Programm. In der langen Corona-Pause haben die Spieler und Verantwortlichen des FV Brühl II um Trainer Michael Eisenhauer einen Spendenlauf gemacht. Für jeden gelaufenen Kilometer wurde von Sponsoren ein Geldbetrag in eine Kasse gespendet für einen guten Zweck in Brühl. Die Summe, deren Höhe die Verantwortlichen am Sonntag, 18. Juli, preisgeben werden, wird dann an Bürgermeister Dr. Ralf Göck übergeben.

Durch vor Ort aufgestellte Tische wird auf die Einhaltung der Sicherheitsabstände geachtet, zudem findet am Eingang eine Erfassung der Daten statt. „Die Veranstaltung ist mit dem Corona-Beauftragten der Gemeinde abstimmt“, betont Abteilungsleiter Frank Hensel, dass man mit großer Sorgfalt und gewissenhaftem Blick die gegebenen Hygienevorschriften einhält. Beginn der Veranstaltung auf dem Sportgelände des FV Brühl ist am Sonntag, 18. Juli, um 10.30 Uhr. wy