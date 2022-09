Brühl. Zu einem Zimmerbrand ist es am Freitagvormittag in der Brühler Otto-Hahn-Straße gekommen. Wie die Feuerwehr Brühl mitteilt, ging der Alarm um kurz nach 9.30 Uhr ein. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen, dafür war ein Trupp unter Atemschutz eingesetzt. Drei Bewohner wurden zur Behandlung an den Rettungsdienst übergeben. Die Feuerwehren Ketsch und Schwetzingen unterstützten die Brühler Wehr.

