Brühl. Ein Dreirad ist am Freitag in der Schwetzinger Straße in Brühl gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, handelte es sich genauer gesagt um ein schwarzes Dreirad mit Korb. Es war geschlossen vor einem Getränkemarkt abgestellt gewesen. Die Tat ereignete sich zwischen 17.30 und 21 Uhr. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Brühl unter der Telefonnummer 06202/71282 zu melden.

