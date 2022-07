Dringend anmelden

Brühl. Für die Teilnahme am Sommerferienprogramm der Gemeinde in Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen geht es jetzt in den Schlussspurt, denn die entsprechenden Anmeldungen müssen umgehend im Rathausbriefkasten eingeworfen werden.

Um sich für die Teilnahme einen freien Platz zu ergattern müssen die Anmeldungen bis Montag, 18. Juli, bei der Gemeindeverwaltung eingegangen sein. Der Ferienpass kann dann am Mittwoch, 20. Juli, wieder abgeholt werden. Die Grundgebühr von 2 Euro und die Beträge für einzelne Veranstaltungen mit Kostenbeteiligung sind dann mitzubringen. Das komplette Ferienprogramm und das Anmeldeblatt finden Interessierte unter www.Bruehl-Baden.de. ras