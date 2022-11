DRK sucht Lebensretter

Brühl. Blut ist nicht künstlich herstellbar. Der Lebenssaft des Menschen wird allerdings täglich dringend zum Beispiel in Operationssälen benötigt. „Eine Blutspende dauert nur zehn Minuten und rettet bis zu drei Leben“, teilt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) dazu mit und betont: „Aktuell wird jeder Lebensretter gebraucht.“ Das DRK bittet daher allen gesunden Menschen dringend zur Blutspende.

Die nächste Möglichkeit in Brühl findet am Mittwoch, 9. November, im katholischen Pfarrzentrum in der Hauptstraße 17 statt. In der Zeit von 14.30 bis 19.30 Uhr können Spendewillige vorbeikommen und sich Blut entnehmen lassen.

Weitere Informationen rund um das Thema Blutspende in Zeiten von Corona erhalten Interessierte bei der DRK-Servicehotline, Telefon 0800/1 19 49 11. zg