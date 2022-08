Duell der Bürgermeister

Brühl/Oftersheim. Im Hauptberuf sind sie Bürgermeister – doch auch als Kassierer bei Edeka Embach in ihren jeweiligen Gemeinden haben Dr. Ralf Göck aus Brühl und Jens Geiß aus Oftersheim bereits ihre Qualitäten unter Beweis gestellt.

Diesmal wollen sie gegeneinander antreten – an den Supermarktkassen ihrer Gemeinden. Das Duell findet am Mittwoch, 24. August, von 11 bis 12 Uhr statt. Beide Rathauschefs versuchen, möglichst viel Umsatz über ihre Kasse zu generieren, denn es geht nicht nur um die Ehre des Sieges im Wettkampf, sondern darum für gute Zwecke so viel Geld wie möglich einzunehmen. Alle bürgermeisterlichen Einnahmen dieser Stunde bei Edeka Embach in Brühl weren Flüchtlingskindern in Brühl zugute kommen, verrät Göck. Geiß will bei Edeka Embach in Oftersheim für den örtlichen Asylkreis die Kasse zum Glühen bringen.

Man darf gespannt sein, wessen Kassensturz am Ende den höheren Betrag erbringt. ras