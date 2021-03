Die Hufeisengemeinde beteiligt sich nach der Corona-bedingten Pause im vergangenen Jahr diesmal wieder an der Klima- und Umweltschutzaktion „Earth Hour“ des World Wide Fund For Nature (WWF). Am Samstag, 27. März, gehen von 20.30 bis 21.30 Uhr rund um den Globus die Lichter aus. Auch in Brühl wird während der „Earth Hour“ des WWF wieder ein Zeichen für den Klima- und Umweltschutz gesetzt und

...