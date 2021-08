Brühl. Edeka übernimmt den Real-Markt in Brühl an der Mannheimer Landstraße. Das teilte die Gemeinde in einer Pressemeldung mit. Der Mietvertrag der Edeka Handelsgesellschaft mit den Eigentümern der Immobilie läuft ab Januar 2025, allerdings sei noch nicht klar, wann Real tatsächlich die Pforten in Brühl schließt. Ein großer Teil der Märkte der Real-Kette sind bereits verkauft worden.

